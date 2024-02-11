Материалы с тегом «Линн Трейси»
Посол США рассказала о любви к московскому метро
Посол США в России Линн Трейси рассказала о том, чем ей запомнилось московское метро и как оно изменилось за долгие годы её дипломатической службы, сообщила 11 февраля американская дипмиссия в Москве. «То, что мне точно никогда не надоест, это поездки в московском метро», — заявила Трейси. Дипломат...
11 февраля 2024
Посол США в России посетила обвиняемого в шпионаже Гершковича
Посол США в России Линн Трейси 14 августа посетила в СИЗО американского журналиста Эвана Гершковича, который обвиняется российскими властями в шпионаже. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. «В понедельник послу США в России был предоставлен доступ к заключённому в тюрьму журналисту Wall...
14 августа 2023
Посол США в России посетила обвиняемого в шпионаже Гершковича
Посол США в России Линн Трейси посетила арестованного американского журналиста, сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом 3 июля сообщает РИА Новости. «Да, мы можем подтвердить, что посол посетила его сегодня», — заявили в американском посольстве. Ранее сообщалось, что Трейси...
3 июля 2023
Посла США Линн Трейси заметили на балконе подающей знаки Кремлю
Посла Соединённых Штатов Америки в России Линн Трейси заметили на балконе дома посла Великобритании на Софийской набережной напротив Кремля. Житель Москвы, сделавший фотографии, рассказал, что проезжал по Кремлёвской набережной 29 июня, когда в резиденции британского посла проходил приём по случаю...
3 июля 2023
Анатолий Антонов провёл переговоры с послом США Линн Трейси
Посол России в Соединённых Штатов Америки Анатолий Антонов встретился с американской коллегой Линн Трейси. Как сообщили в Telegram-канале российской дипмиссии, встреча прошла в Вашингтоне в пятницу, 16 июня. «В Вашингтоне состоялась встреча посла России в США А. И. Антонова и посла США в России Л...
17 июня 2023
Песков: сейчас все придерживаются моратория на ядерные испытания
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв посла США в Москве Линн Трейси к соблюдению моратория на испытания ядерного оружия. «Все придерживаются моратория. Больше нечего добавить», — заявил представитель Кремля в ходе встречи с журналистами. Накануне американский...
28 апреля 2023
Посол США в РФ Трейси назвала странным и средневековым термин «англосаксы»
Посол США в России Линн Трейси считает, что термин «англосаксы», который упоминается в обновленной Концепции внешней политики России, является странным и средневековым. Об этом она сообщила в интервью газете «Коммерсантъ». Трейси прибыла в Россию в январе и до сих пор не давала интервью. «Что-то...
27 апреля 2023
МИД России пригрозил дипломатам из США досрочным завершением дипмиссии
Вызванной в МИД России послу США Линн Трейси заявлен решительный протест в связи с провокационными заявлениями в «поддержку» осужденного за госизмену Владимира Кара-Мурзы (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом), сообщили 18 апреля в российском внешнеполитическом ведомстве. «Любые шаги...
18 апреля 2023
Блинкен рассказал о самочувствии арестованного в России журналиста WSJ
Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о состоянии здоровья заключенного в России под стражу по уголовному делу о шпионаже в пользу Вашингтона журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. «Что касается Эвана Гершковича, то посол [США в РФ Линн ] Трейси и заведующий...
18 апреля 2023
Посол США Линн Трейси посетила журналиста WSJ Гершковича в СИЗО «Лефортово»
Посол Соединённых Штатов Америки в Москве Линн Трейси сообщила, что посетила задержанного в России корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича в понедельник, 17 апреля. «Сегодня я посетила репортёра WSJ Эвана Гершковича в СИЗО «Лефортово». Мы впервые получили доступ...
17 апреля 2023
Песков отреагировал на жалобу посла США в Москве Трейси
На церемонии вручения верительных грамот послы были уважаемыми гостями, но не главными персонажами. Об этом заявил 10 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова посла США в Москве Линн Трейси. Ранее она призналась, что ей было некомфортно рядом с российским лидером...
10 апреля 2023
Песков сообщил, что новый посол США Трейси не передала посланий Путину
Новоназначенный посол США в Москве Линн Трейси во время вручения верительной грамоты президенту России Владимиру Путину не передавала ему никаких посланий. Об этом 5 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет», — ответил официальный представитель Кремля на...
5 апреля 2023