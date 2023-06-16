Вашингтон, 17 июня, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Посол России в Соединённых Штатов Америки Анатолий Антонов встретился с американской коллегой Линн Трейси. Как сообщили в Telegram-канале российской дипмиссии, встреча прошла в Вашингтоне в пятницу, 16 июня.

Mil.ru Анатолий Антонов

«В Вашингтоне состоялась встреча посла России в США А. И. Антонова и посла США в России Л. Трейси. Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня», — говорится в распространённом сообщении.

В американской дипмиссии в Москве, в свою очередь, добавили, что Анатолий Антонов и Линн Трейси также обсудили «функционирование посольств» в Москве и Вашингтоне.

Как передавало ИА Регнум, ранее посол в США Анатолий Антонов заявил, что в интересах России находится конструктивное взаимодействие со всеми странами, в том числе и с Соединёнными Штатами Америки. Он отметил важность диалога, учитывая особую ответственность двух ядерных держав за стратегическую стабильность и глобальную безопасность.