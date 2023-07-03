Москва, 3 июля, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Посол США в России Линн Трейси посетила арестованного американского журналиста, сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом 3 июля сообщает РИА Новости.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS Журналист Эван Гершкович

«Да, мы можем подтвердить, что посол посетила его сегодня», — заявили в американском посольстве.

Ранее сообщалось, что Трейси получила консульский доступ к Гершковичу.

Как передавало ИА Регнум, Гершкович был задержан с поличным в конце марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США. По версии следствия, он выполнял задания американских спецслужб и пытался получить информацию об объектах ВПК России.

В отношении гражданина США возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ о шпионаже. Гершкович вину не признаёт. В настоящее время он содержится в СИЗО «Лефортово». 22 июня Мосгорсуд на закрытом заседании признал законным решение о продлении ареста Гершковича.

В мае Москва отклонила запрос американской стороны на консульский доступ к обвиняемому. Причиной стала невыдача виз российским журналистам из пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в результате чего они не смогли вылететь в Нью-Йорк для сопровождения визита главы ведомства в рамках председательства России в Совбезе ООН.