Москва, 14 апреля, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Соединённые Штаты после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» продолжили делиться с российскими спецслужбами информацией, в том числе по прямому запросу, заявила посол США в России Линн Трейси, слова которой приводятся 14 апреля в Telegram-канале дипмиссии.

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Она добавила, что Вашингтон продолжит делать это и впредь.

«Несмотря на наши весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлём, Соединённые Штаты считают, что российские граждане имеют право жить безопасно и достойно, будучи защищенными от угрозы терроризма», — отметила посол.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на подмосковный «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадал 551 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт, им помогали.

В пресс-бюро Службы внешней разведки уточняли, что США выгораживают ответственных за теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», а администрация президента США Джо Байдена активизирует работу для формирования искажённой картины атаки. Однако пропагандистская риторика Вашингтона по «Крокусу» плохо «продаётся»: американцы не могут добиться единства оценок подмосковной трагедии даже среди членов НАТО и ЕС, уточнили в СВР.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации подчеркнул, что нет никаких сомнений в непосредственной вовлечённости Украины в теракт в «Крокус Сити Холле».