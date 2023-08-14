Москва, 14 августа, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Посол США в России Линн Трейси 14 августа посетила в СИЗО американского журналиста Эвана Гершковича, который обвиняется российскими властями в шпионаже. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

«В понедельник послу США в России был предоставлен доступ к заключённому в тюрьму журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу», — сообщило издание, напомнив, что это третий визит американского посла к заключённому журналисту.

Как передавало ИА Регнум, Гершкович был задержан с поличным в конце марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США. По версии следствия, он выполнял задания американских спецслужб и пытался получить информацию об объектах ВПК России.

В отношении гражданина США возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ о шпионаже. Гершкович вину не признаёт. В настоящее время он содержится в СИЗО «Лефортово».

21 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов работать с Москвой по обмену заключёнными, невзирая на существующие разногласия между странами. По его словам, США с момента заступления Джо Байдена на пост президента вернули домой 29 американцев из восьми или девяти стран, с каждой из которых имелись фундаментальные разногласия.