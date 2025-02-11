Москва, 11 февраля, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Замглавы российского МИД Сергей Рябков провел запланированную встречу с послом США Линн Трейси. Об этом 11 февраля сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова ТАСС.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Она была посвящена деятельности загранучреждений», — раскрыла тему встречи дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американского посла заметили у дверей здания МИД на Смоленской площади.

Накануне Рябков заявил, что отношения России и США балансируют на грани разрыва. Он отметил, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом означает появление новых векторов во внешней политике США, при этом ожиданий перемен к лучшему на российско-американском направлении при Трампе меньше, чем на других направлениях.

Замминистра также сообщил, что согласованных графиков контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Имеют место определённые контакты по линии внешнеполитических ведомств, но разглашать подробности нет смысла, сказал Рябков.

Линн Трейси назначили послом США в России в декабре 2022 года. Она стала первой женщиной на этом посту в истории двусторонних отношений. Прежде Трейси возглавляла американскую дипмиссию в Армении. За два года работы в Москве она не раз посещала МИД РФ.