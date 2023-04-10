Москва, 10 апреля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. На церемонии вручения верительных грамот послы были уважаемыми гостями, но не главными персонажами. Об этом заявил 10 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова посла США в Москве Линн Трейси.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ранее она призналась, что ей было некомфортно рядом с российским лидером Владимиром Путиным.

«Такое было ощущение, словно не я здесь главная, а он. Никогда раньше не испытывала такого. Очень неприятно», — отметила Линн Трейси.

Песков признался, что не видел этого заявления, однако подчеркнул, что «в ходе церемонии послы не были главными персонажами».

«Это были уважаемые гости, которые вручили свои верительные грамоты, но они не были главными персонажами», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин принимал верительные грамоты у 17 прибывших в Россию послов 5 апреля в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Во время вручения верительной грамоты президенту Трейси не передавала ему никаких посланий, ранее отмечал Песков.