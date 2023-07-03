Москва, 3 июля, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Посла Соединённых Штатов Америки в России Линн Трейси заметили на балконе дома посла Великобритании на Софийской набережной напротив Кремля.

U.S. Department of State Линн Трейси

Житель Москвы, сделавший фотографии, рассказал, что проезжал по Кремлёвской набережной 29 июня, когда в резиденции британского посла проходил приём по случаю празднования дня рождения короля.

«На другом берегу в резиденции посла Великобритании проходил приём. На балконе резиденции находилась посол США Линн Трейси, как мне показалось, которая периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля», — рассказал собеседник РИА Новости.

Линн Трейси прибыла в Москву 26 января, став тем самым первой женщиной на посту дипломатического представителя Соединённых Штатов Америки в России. Сообщалось, что она планирует сотрудничать с российскими властями по вопросам возобновления выдачи виз и расширения штата американского посольства.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля Министерство иностранных дел России заявило послу США Линн Трейси решительный протест из-за высказываний в поддержку осуждённого на 25 лет тюрьмы публициста Владимира Кара-Мурзы (физическое лицо, признанное в РФ иностранных агентом). В опубликованном на сайте МИД заявлении отметили, что любые действия США, направленные на разжигание розни и вражды в российском обществе, будут пресекаться.