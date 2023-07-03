Посла США Линн Трейси заметили на балконе подающей знаки Кремлю
Москва, 3 июля, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Посла Соединённых Штатов Америки в России Линн Трейси заметили на балконе дома посла Великобритании на Софийской набережной напротив Кремля.
Житель Москвы, сделавший фотографии, рассказал, что проезжал по Кремлёвской набережной 29 июня, когда в резиденции британского посла проходил приём по случаю празднования дня рождения короля.
«На другом берегу в резиденции посла Великобритании проходил приём. На балконе резиденции находилась посол США Линн Трейси, как мне показалось, которая периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля», — рассказал собеседник РИА Новости.
Линн Трейси прибыла в Москву 26 января, став тем самым первой женщиной на посту дипломатического представителя Соединённых Штатов Америки в России. Сообщалось, что она планирует сотрудничать с российскими властями по вопросам возобновления выдачи виз и расширения штата американского посольства.
Как передавало ИА Регнум, 18 апреля Министерство иностранных дел России заявило послу США Линн Трейси решительный протест из-за высказываний в поддержку осуждённого на 25 лет тюрьмы публициста Владимира Кара-Мурзы (физическое лицо, признанное в РФ иностранных агентом). В опубликованном на сайте МИД заявлении отметили, что любые действия США, направленные на разжигание розни и вражды в российском обществе, будут пресекаться.