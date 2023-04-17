Москва, 17 апреля, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Посол Соединённых Штатов Америки в Москве Линн Трейси сообщила, что посетила задержанного в России корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича в понедельник, 17 апреля.

Сергей Савостьянов/ТАСС Линн Трейси

«Сегодня я посетила репортёра WSJ Эвана Гершковича в СИЗО «Лефортово». Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более двух недель назад», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном странице американского посольства в социальной сети Twitter.

По словам дипломата, журналист чувствует себя хорошо. Линн Трейси добавил, что диппредставительство вновь призывает российскую сторону немедленно освободить Гершковича.

О задержании корреспондента московского бюро американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича сообщили в ФСБ России 30 марта. В ведомстве уточнили, что задержанный подозревается в шпионаже в пользу американского правительства.

Позднее в Госдепартаменте США заявили, что Гершковичу присвоен статус «незаконно удерживаемого» в России лица. Незаконным этот арест также назвал президент Соединённых Штатов Джо Байден.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал задержание корреспондента результатом работы российских спецслужб.