Москва, 28 апреля, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Посол США в России Линн Трейси надеется расположить к себе россиян публикациями о культуре, заявила 28 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в колонке для KP.RU.

Михаил Терещенко/ТАСС Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«В преддверии страстной недели посол США Линн Трейси решила расположить к себе россиян, нажав на точки взаимопроникновения культур. Выбрала она для этого вполне себе библейскую тему и наведалась в Дом-музей Булгакова», — написала она.

В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале, американский посол назвала булгаковский «бал у Сатаны» «весенним балом полнолуния». Захарова напомнила Трейси, что в произведении Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» глава «Великий бал у Сатаны» была списана с приёмов, которые проводились в 1930-е годы в резиденции посла США Уильяма Буллита в Москве.

«Михаил Афанасьевич и вправду писал сцену адского шабаша с натуры — действо разворачивалось именно в резиденции американского посла. Я понимаю, что осилить Булгакова, да ещё и с толкованием булгаковедов и теологов, — задача не для американского посла в России. Но ведь есть же мемуары бывших коллег и предшественников посла Трейси», — отметила представитель российского МИД.

Как передавало ИА Регнум, ранее Мария Захарова ответила на высказывание Линн Трейси о том, что у США нет разногласий с народом России, несмотря на разлад с российским правительством. Российский дипломат напомнила, что народ России убивают по наводке Вашингтона, на их же деньги американским оружием, руками режима, приведённого к власти в результате срежиссированного США переворота.

Также Захарова не оставила без ответа слова посла США о том, что журналисты из пула министра иностранных дел Сергея Лаврова могли полететь в Нью-Йорк своим ходом после получения виз. Представители российских СМИ смогли бы добраться до штаб-квартиры ООН к завершению деловой программы главы МИД РФ, а «выдавать визы уже после истечения необходимого срока — любимый трюк властей США», сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.