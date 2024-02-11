Москва, 11 февраля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Посол США в России Линн Трейси рассказала о том, чем ей запомнилось московское метро и как оно изменилось за долгие годы её дипломатической службы, сообщила 11 февраля американская дипмиссия в Москве.

Кадр из видео Посол США в России Линн Трейси

«То, что мне точно никогда не надоест, это поездки в московском метро», — заявила Трейси.

Дипломат рассказала, как ездила на московском метро ещё в 1980-е годы. Она заявила, что постоянно пользовалась подземкой в те годы и продолжает ездить сейчас, после её возращения в Москву в 2023 году. Трейси отметила, что московское метро за эти годы разрослось, стало более современным.

Посол также вспомнила, что в 80-х проезд в метро стоил пять копеек. В вестибюлях метро в те годы висели специальные аппараты для размена 20-копеечных монет. Трейси рассказала, что звук, с которым монеты высыпались из автомата, ассоциируются у неё с тем, что она спустилась в метро.

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Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года американский предприниматель и миллиардер Илон Маск оставил одобрительный комментарий под видеороликом в социальной сети X, посвящённой станции метро «Автово» в Санкт-Петербурге. В публикации говорилось, что именно так должно выглядеть метро. Предприниматель прокомментировал публикацию единственным смайлом «100».