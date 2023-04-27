Москва, 27 апреля, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Посол США в России Линн Трейси считает, что термин «англосаксы», который упоминается в обновленной Концепции внешней политики России, является странным и средневековым. Об этом она сообщила в интервью газете «Коммерсантъ».

azatutyun.am Линн Трейси

Трейси прибыла в Россию в январе и до сих пор не давала интервью.

«Что-то есть в этом термине чуть ли не средневековое. Я не удивлюсь, если скоро услышу про варягов», — сказала дипломат, добавив, что Америка — многонациональная страна, где живут выходцы со всего мира.

Трейси подчеркнула, что термин «совсем не отражает суть США».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 5 апреля на церемонии вручения верительных грамот послами 17 государств рассказал им о новой Концепции внешней политики РФ.

Документ отражает принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности страны по 76 пунктам.

В концепции закреплена мысль, что Россия не изолируется от англосаксонских стран и континентальной Европы, не имеет по отношению к ним изначально враждебных намерений.