Москва, 28 апреля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв посла США в Москве Линн Трейси к соблюдению моратория на испытания ядерного оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Все придерживаются моратория. Больше нечего добавить», — заявил представитель Кремля в ходе встречи с журналистами.

Накануне американский посол заверила, что Соединённые Штаты Америки полностью соблюдают мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия. Она также призвала другие страны объявить или соблюдать такой мораторий.

Уточняется, что таким образом дипломат прокомментировала позицию президента России Владимира Путина о том, что Москва не будет испытывать ядерное оружие, если от подобных действий откажется и Вашингтон.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия сделает всё, чтобы не допустить худшего сценария ядерной эскалации, при этом сомневаться в решимости Кремля, как и проверять его, не стоит. Она отметила, что стратеги США находятся в плену иллюзий и в отношении гипотетической, как говорят эксперты, лестницы ядерной эскалации.