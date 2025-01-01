Вашингтон, 1 января, 2025, 20:54 — ИА Регнум. Вашингтон готов к конструктивному и уважительному диалогу с Москвой, несмотря на существующие разногласия, заявила 1 декабря посол США в РФ Линн Трейси.

MFA Russia/Global Look Press Посол США в РФ Линн Трейси

«Мы также остаёмся открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями российской власти, несмотря на имеющиеся глубокие разногласия», — приводит её слова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, заместитель министра иностранных дел РФСергей Рябков18 декабря отметил, что Россия готова рассмотреть любые предложения новой администрации США по нормализации отношений между двумя странами.

Новость дополняется