Москва, 5 апреля, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Новоназначенный посол США в Москве Линн Трейси во время вручения верительной грамоты президенту России Владимиру Путину не передавала ему никаких посланий. Об этом 5 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Посол США в РФ Линн Трейси

«Нет», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, во время церемонии вручения верительных грамот, прошедшей 5 апреля с участием Трейси, Путин отметил деградацию отношений США и России. Он напомнил, что поддержка Вашингтоном переворота в Киеве привела к тому кризису, который сложился на Украине.

Трейси с февраля 2019 года по январь 2023 года была послом в Армении. В посольстве в Москве она работала с 1987 по 1990 год.