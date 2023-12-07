Материалы с тегом «Лайма Вайкуле»
Бежавшая из России Вайкуле оправдала снос памятников Пушкину
Певица Лайма Вайкуле и тележурналист Кирилл Набутов, покинувшие Россию после начала спецоперации, «оправдали» снос российских памятников за рубежом борьбой с «пережитками прошлого». Такие заявления они сделали в эфире латвийской программы «И грянул Грэм» на YouTube. В мае этого года в Риге снесли...
7 декабря 2023
Иосиф Пригожин ответил на слова певицы Вайкуле об извинениях россиян
Нет ни одной причины, по которой граждане России должны извиняться перед зарубежными артистами ради их концертов, заявил 23 ноября музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Так он прокомментировал высказывания певицы Лайме Вайкуле, заявившей ранее, что она готова вновь выступать в России только в том...
23 ноября 2023
Вайкуле пригрозила россиянам и призвала их бояться
Певица Лайма Вайкуле пригрозила России и призвала россиян бояться переноса боевых действий на территорию страны. Об этом она заявила 7 сентября в эфире украинского телевидения. «Я не понимаю, почему люди этого не боятся. Мне кажется, россияне тоже должны бояться», — заявила исполнительница. Как...
7 сентября 2023
Вайкуле назвала россиян рабами и невеждами
Певица Лайма Вайкуле назвала россиян «ущербными», «невеждами» и «рабами», «которым нельзя давать слова» за волну критических комментариев в адрес её антироссийского шоу в Юрмале. «Такое ощущение, что чуть ли не вся страна предала, но это громко кричащие невежды и вообще никто», — сказала певица в...
11 августа 2023
Пугачёву и Васильева могут признать иноагентами за помощь в сборе денег ВСУ
Нужно разобраться, в каком качестве присутствовали на фестивале «Рандеву» в Юрмале российские знаменитости и помогло ли участие в мероприятии спонсировать Украину, и если да — то придётся признать иноагентами этих звёзд. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказала первый зампредседателя комитета...
1 августа 2023
Народный артист Пашутин резко высказался о Пугачёвой и Вайкуле
Народный артист России Александр Пашутин резко раскритиковал певиц Аллу Пугачёву и Лайму Вайкуле. Он прокомментировал их заявления о России и россиянах после начала специальной военной операции на Украине. «И у Вайкуле, и у Пугачёвой, наверное, с мозгами не очень. Они говорят несусветные вещи о...
26 июня 2023
Актёр Александр Пашутин жёстко высказался в адрес латвийской певицы Вайкуле
Народный артист России Александр Пашутин заявил, что, будучи «ребёнком войны», не может уже слушать заявления певицы Лаймы Вайкуле. Об этом сообщило издание aif.ru. Пашутин побеседовал с журналистами на полях Открытого российского фестиваля патриотического кино «Малая земля» в Новороссийске. «Она...
22 мая 2023
Актёр Гостюхин назвал Лайму Вайкуле «побрякушкой»
Заслуженный артист РСФСР Владимир Гостюхин негативно относится к антисоветским и антироссийским высказываниям латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Об этом он рассказал «АиФ». По его словам, во времена СССР он посещал Латвию и Литву и видел, что население там «избаловали», предоставляя больше...
19 мая 2023
Латвийские друзья объявили Вайкуле бойкот после слов о советских памятниках
На заявления латвийской певицы Лаймы Вайкуле, поддержавшей скандальное решение властей Латвии снести памятник русскому солдату-освободителю, негативно отреагировали не только рядовые пользователи Сети, но и друзья исполнительницы. Об этом она рассказала в очередном интервью программе «И грянул...
19 мая 2023
Вайкуле рассказала о причине возвращения Пугачёвой в Москву
Певица Алла Пугачёва, которая на днях вернулась в Москву, посетит похороны модельера Валентина Юдашкина, которые состоятся 6 мая на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила латвийская исполнительница Лайма Вайкуле, написал Starhit. «Мне Алла позавчера сказала, что летит на похороны к Валентину...
5 мая 2023
Вайкуле пожаловалась на негативную реакцию в России после слов о Дне Победы
У латвийской певицы Лаймы Вайкуле вызвало искренние недоумение то, с каким негативом в России отреагировали на её слова об «узурпированности» россиянами Дня Победы, дяде-эсесовце и отсутствии художественной ценности у памятника Советским воинам. Об этом исполнительница заявила в программе «И грянул...
2 мая 2023
Главу СК попросили проверить Вайкуле по статье о реабилитации нацизма
Общественники попросили проверить латвийскую певицу Лайму Вайкуле по статье о реабилитации нацизма. Соответствующее обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину направили представители общественного движения «Зов народа». Об этом сообщили на сайте организации. В движении считают...
22 апреля 2023
В Госдуме ответили Вайкуле на слова о памятниках советским воинам
Мнение латвийской певицы Лаймы Вайкуле, считающей, что памятники советским воинам не имеют художественной ценности, не должно заботить россиян. Об этом в беседе с RT заявила депутат и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко. «Мы должны Лайму Вайкуле...
21 апреля 2023
Илона Броневицкая: заявление Вайкуле о Дне Победы — хаос мысли
Певица Лайма Вайкуле говорит то, что созвучно политике её государства, так как она не может ставить крест на своей карьере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявила советская и российская эстрадная певица, киноактриса Илона Броневицкая. Так она прокомментировала ряд скандальных...
21 апреля 2023
Вайкуле не видит ценности памятников солдатам Великой Отечественной
Памятники, установленные в Латвии в честь павших бойцов Красной армии, не представляют художественной ценности, заявила 21 апреля певица Лайма Вайкуле. «Люди, которые говорили про памятники, что они хотят пойти и преклонить голову перед памятником солдату, потому что вспомнить отца… — что-то такое...
21 апреля 2023
Вайкуле обвинила РФ в присвоении Дня Победы и похвасталась дядей-эсэсовцем
Никакой ценности советские памятники, в том числе в честь героев Великой Отечественной войны, не представляют, заявила певица Лайма Вайкуле. По её мнению, Россия присвоила себе День Победы, а латышские эсэсовцы — «тоже люди». По словам Вайкуле, в Латвии правильно делают, что сносят советские...
21 апреля 2023