Киев, 7 сентября, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Певица Лайма Вайкуле пригрозила России и призвала россиян бояться переноса боевых действий на территорию страны. Об этом она заявила 7 сентября в эфире украинского телевидения.

Михаил Александров/ТАСС Лайма Вайкуле

«Я не понимаю, почему люди этого не боятся. Мне кажется, россияне тоже должны бояться», — заявила исполнительница.

Как сообщало ИА Регнум 11 августа, Вайкуле не стерпела критики в адрес её антироссийского шоу в Юрмале и назвала россиян «ущербными», «невеждами» и «рабами», «которым нельзя давать слова». Вайкуле выразила уверенность, что как только всё закончится, все они с опущенными головами будут стоять и «противно улыбаться». Она несколько раз подчеркнула, что россияне, недовольные её позицией по отношению к СВО, для неё никто.

После начала специальной военной операции Вайкуле заявила, что «содержала весь Советский Союз» и что не будет выступать в России. В МИД России высмеяли её заявление, а в Госдуме предложили запретить ей въезд в страну.

В апреле 2023 года певица заявила, что власти Латвии правильно сносят советские памятники, которые, по её мнению, не представляют никакой ценности. Вайкуле также заявила, что латышские эсэсовцы «тоже люди». После этого общественники обратились к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить Вайкуле по статье о реабилитации нацизма.