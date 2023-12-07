Рига, 7 декабря, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Певица Лайма Вайкуле и тележурналист Кирилл Набутов, покинувшие Россию после начала спецоперации, «оправдали» снос российских памятников за рубежом борьбой с «пережитками прошлого». Такие заявления они сделали в эфире латвийской программы «И грянул Грэм» на YouTube.

Нина Зотина/РИА Новости Певица Лайма Вайкуле

В мае этого года в Риге снесли памятник Александру Пушкину, который стоял в парке Кронвальда. Это решение городские власти объяснили несоответствием скульптуры «нормативным актам».

«Не перебор ли с Пушкиным и сносом памятников? Ведь даже переименовали лицей имени Пушкина», — такой вопрос задал один из зрителей в ходе антироссийского «спецмарафона».

Вайкуле ответила, что «Пушкин же по-латышски не писал». Затем она добавила, что демонтаж памятников — это личное дело жителей Латвии. Россию певица при этом упрекнула за небольшое количество памятников латышскому поэту Райнису (Янису Плиекшансу).

«Да-да, вы совершенно правы! Это всё пережиток советского прошлого», — поддержал певицу Кирилл Набутов.

Комментаторы возразили гостям студии. Они напомнили, что в Москве есть бульвар имени Райниса, а также Рижский вокзал. Кроме того, Дом-музей Райниса и памятник есть в Кировской области, недавно музей отметил 30-летний юбилей.

Вайкуле также призналась, что очень обрадовалась, когда стали сносить памятники Ленину, обрадовала её в своё время и перестройка. По её словам, лучшей она всегда считала западную, а не советскую музыку.

Музыканты «сразу любили всё, что западное», в Латвии они писали латышские тексты к американским песням и «так выкручивались», добавила певица.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лайма Вайкуле в эфире украинского телевидения заявила, что россиянам следует бояться переноса боевых действий на территорию страны. Прежде она назвала россиян «ущербными», «невеждами» и «рабами», «которым нельзя давать слова». Она также подчёркивала, что россияне, недовольные её позицией по отношению к СВО, для неё никто.

После начала специальной военной операции Вайкуле заявила, что «содержала весь Советский Союз» и что теперь она не будет выступать в России. В МИД России высмеяли её заявление, а в Госдуме предложили запретить ей въезд в страну.

В апреле 2023 года певица заявила, что власти Латвии правильно делают, когда сносят советские памятники, которые якобы «не представляют никакой ценности».