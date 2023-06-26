Москва, 26 июня, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Народный артист России Александр Пашутин резко раскритиковал певиц Аллу Пугачёву и Лайму Вайкуле. Он прокомментировал их заявления о России и россиянах после начала специальной военной операции на Украине.

Известия, ТАСС/Григоров Гавриил Алла Пугачёва и Лайма Вайкуле

«И у Вайкуле, и у Пугачёвой, наверное, с мозгами не очень. Они говорят несусветные вещи о россиянах, забывая, что благодаря нашему зрителю имеют всё. Пугачёва хорошо пела, я к ней очень хорошо относился. А вот человек она оказалась не очень, что стало понятно после СВО. Сбежала. И как можно было людей холопами назвать?!» — задался он вопросом в интервью «Аргументам и фактам».

Вайкуле Пашутин назвал дурой, так как, по его мнению, её высказывания находятся на грани здравого смысла.

С началом специальной военной операции Пугачёва покинула Россию вместе с семьёй и начала публично критиковать власть и политику страны. В сентябре 2022 года она негативно высказалась об СВО и попросила признать её иноагентом в знак поддержки мужа Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Позднее она также заявила в своём профиле в соцсети, что рада ненависти, которую к ней испытывают россияне из-за её позиции. Она заявила, что они могут продолжать скрежетать зубами, и назвала их холопами и рабами.

По мнению актёра Ивана Охлобыстина, певица покинула страну из-за шока от того, что местная общественность ценит спецоперацию на Украине больше, чем её.

Также, как передавало ИА Регнум, Вайкуле ранее заявила, что советские памятники, в том числе в честь героев Великой Отечественной войны, не представляют никакой ценности. По её словам, ей это непонятно. Вайкуле также выразила мнение, что Россия присвоила себе День Победы, хотя «пострадал весь Советский Союз», в том числе Украина и Латвия. Певица заявила, что латышские члены СС — «тоже люди». Она солидарна с позицией латвийских властей, которые сносят в стране советские памятники. Однако на её заявления негативно отреагировали в Сети, а также друзья исполнительницы.