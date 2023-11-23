Москва, 23 ноября, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Нет ни одной причины, по которой граждане России должны извиняться перед зарубежными артистами ради их концертов, заявил 23 ноября музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Владимир Трефилов/ РИА Новости Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин

Так он прокомментировал высказывания певицы Лайме Вайкуле, заявившей ранее, что она готова вновь выступать в России только в том случае, если со стороны граждан РФ «будут извинения и покаяние» за специальную военную операцию России.

«Можно одним словом скажу? Долбанутая. Хочется задать вопрос: кто вы такие, чтобы вы указывали нашей стране, кто и что должен делать? Кто вы такие, блин?» — сказал Пригожин в интервью «Ленте. Ру».

Россия никому ничего не должна, а выступавшие в нашей стране иностранные артисты хорошо здесь зарабатывали и их никогда никто не оскорблял, отметил продюсер. Он считает, что прежние звёзды, включая и Вайкуле, становятся уже достоянием прошлого и на смену им приходят новые артисты. Пригожин также выразил удивление тем фактом, что Вайкуле, которая всегда была деликатной женщиной, в последние месяцы «куда-то вообще занесло».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года Вайкуле пригрозила России и призвала россиян бояться переноса боевых действий на территорию РФ.

Ранее певица также выступала с резкими антироссийскими заявлениями. В частности, она называла граждан России «ущербными», «невеждами» и «рабами», «которым нельзя давать слова». После начала специальной военной операции Вайкуле заявила, что «содержала весь Советский Союз» и что теперь не будет выступать в России. В апреле 2023 года певица поддержала решения властей Латвии о сносе советских памятников и одновременно заявила, что латышские эсэсовцы «тоже люди».