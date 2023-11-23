Иосиф Пригожин ответил на слова певицы Вайкуле об извинениях россиян
Москва, 23 ноября, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Нет ни одной причины, по которой граждане России должны извиняться перед зарубежными артистами ради их концертов, заявил 23 ноября музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Так он прокомментировал высказывания певицы Лайме Вайкуле, заявившей ранее, что она готова вновь выступать в России только в том случае, если со стороны граждан РФ «будут извинения и покаяние» за специальную военную операцию России.
«Можно одним словом скажу? Долбанутая. Хочется задать вопрос: кто вы такие, чтобы вы указывали нашей стране, кто и что должен делать? Кто вы такие, блин?» — сказал Пригожин в интервью «Ленте. Ру».
Россия никому ничего не должна, а выступавшие в нашей стране иностранные артисты хорошо здесь зарабатывали и их никогда никто не оскорблял, отметил продюсер. Он считает, что прежние звёзды, включая и Вайкуле, становятся уже достоянием прошлого и на смену им приходят новые артисты. Пригожин также выразил удивление тем фактом, что Вайкуле, которая всегда была деликатной женщиной, в последние месяцы «куда-то вообще занесло».
Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года Вайкуле пригрозила России и призвала россиян бояться переноса боевых действий на территорию РФ.
Ранее певица также выступала с резкими антироссийскими заявлениями. В частности, она называла граждан России «ущербными», «невеждами» и «рабами», «которым нельзя давать слова». После начала специальной военной операции Вайкуле заявила, что «содержала весь Советский Союз» и что теперь не будет выступать в России. В апреле 2023 года певица поддержала решения властей Латвии о сносе советских памятников и одновременно заявила, что латышские эсэсовцы «тоже люди».