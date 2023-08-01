Москва, 1 августа, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Нужно разобраться, в каком качестве присутствовали на фестивале «Рандеву» в Юрмале российские знаменитости и помогло ли участие в мероприятии спонсировать Украину, и если да — то придётся признать иноагентами этих звёзд. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Лайма Вайкуле

Ранее депутат заявила, что знаменитостям, которые посетили фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале, дорога в Россию заказана и что на родине им теперь будут не рады. По словам Драпеко, эти люди выбрали чужую сторону.

Как выяснилось, на фестивале выступили лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), оперная певица Мария Максакова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), а также больше не выступающие в России Верка Сердючка, Макс Барских, Вера Брежнева, певец ALEKSEEV. Также пели местные артисты и приглашённые из других стран. Среди гостей фестиваля были замечены Алла Пугачёва с Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и модельер Александр Васильев.

Как в беседе с ИА Регнум пояснила Драпеко, уехавших из России знаменитостей гражданства никто не лишал и сейчас не лишает, этот вопрос на усмотрении соответствующих ведомств и ФСБ.

«Я просто озвучу мнение многих российских граждан, что этих звёзд, которые не поддерживают наше государство, а как-то помогают противнику, — их здесь, в России, уже никто не ждёт. Пусть не возвращаются, а остаются там. А после участия в фестивале Вайкуле надо проверить наших сограждан, которые там были, какое участие они оказали мероприятию и помогали ли ему финансово. И если да — то это причина признать иноагентами», — рассказала Драпеко.

По словам депутата, часть средств от фестиваля «Рандеву» должна была пойти на помощь Украине — об этом сообщается и на официальном сайте мероприятия. Теперь же российским спецслужбам нужно будет проверить, стало ли, например, участие в качестве гостей Пугачёвой и Васильева той самой помощью ВСУ. Драпеко согласилась, что если факт финансирования подтвердится, то и Пугачёву, и Васильева необходимо будет признать иноагентами.

С начала специальной военной операции Алла Пугачёва покинула Россию вместе с семьёй. В сентябре 2022 года она негативно высказалась об СВО и попросила признать её иноагентом в знак поддержки мужа Максима Галкина, который неоднократно оскорбительно отзывался о стране. Позднее она также заявила в своём профиле в соцсети, что рада якобы «ненависти», которую к ней испытывают россияне из-за её позиции. Она заявила, что они могут продолжать скрежетать зубами, и назвала их холопами и рабами.

Как сообщало ИА Регнум, Макаревич в 2022 году пытался оспорить в суде решение включить его в список физических лиц иностранных агентов. Иск был отклонён Замоскворецким судом Москвы. Он живёт в Израиле вместе с женой и маленьким сыном.