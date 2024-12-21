Москва, 21 декабря, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Певица Лайма Вайкуле больше не является участником компании «Лайма-Люкс Рус», позволявшей ей зарабатывать в России. Такое решение принял суд, удовлетворив исковые требования бывшего партнёра артистки Шираза Мамедова, сообщил 21 декабря Telegram-канал Mash.

Nina Liashonok/Global Look Press Лайма Вайкуле

Вайкуле и Мамедов учредили общество с ограниченной ответственностью в начале 2000-х годов. Компания управляла салонами красоты, торговала косметикой, мебелью и аксессуарами. В 2022 году певица передала Мамедову 49% компании, а в сентябре этого года он обратился в суд, чтобы вывести её из состава ООО.

«Через полгода дело завершилось в пользу бывшего партнёра артистки, и бизнесмен остался единственным учредителем компании», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в Германии все запланированные на декабрь концерты Вайкуле отменили без объяснения причин. Ранее певица, проживающая в Латвии, жаловалась на проблемы с заработком и необходимость учить языки, чтобы составлять программу для разной аудитории.

В феврале 2022 года артистка осудила проведение спецоперации на Украине. Она заявила, что когда-то «содержала весь Советский Союз», но больше в России не выступит. В российском МИД над Вайкуле посмеялись, а в Госдуме предложили запретить ей въезд в страну.

В 2023 году Вайкуле публично поддержала решение властей Латвии снести памятник русскому солдату-освободителю. После этого она пожаловалась на бойкот со стороны многих друзей и знакомых, заявила, что не понимает причину, и назвала тех, кто перестал с ней общаться, «совками».

Также Вайкуле называла россиян «ущербными», «невеждами» и «рабами», которым нельзя позволять высказываться.