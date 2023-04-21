Рига, 21 апреля, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Памятники, установленные в Латвии в честь павших бойцов Красной армии, не представляют художественной ценности, заявила 21 апреля певица Лайма Вайкуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

«Люди, которые говорили про памятники, что они хотят пойти и преклонить голову перед памятником солдату, потому что вспомнить отца… — что-то такое, примерно вот такие слова», — объяснила Вайкуле.

«Так пойди на кладбище к своему отцу, в той стране, где он живёт, и преклони свою голову! Это же просто памятник, это же место захоронения», — заявила она.

По её словам, ей это непонятно.

«Если ты приехал откуда-то и твои родные похоронены где-то, поезжай туда и преклоняй свою голову. Никакой художественной ценности он не имеет. И что вот это?! Тем более в Латвии в последнее время туда просто приходили выпивать и после праздников оставляли просто свалку. Что хорошего?» — сказала Вайкуле.

Она также заявила, что считает, что Россия «присвоила себе День Победы», и выразила недовольство проведением ежегодных парадов на Красной площади. Вайкуле рассказала, что её дядя был эсэсовцем, она не видит в этом ничего плохого, ведь «время было такое».

В середине июля прошлого года латвийские власти вынесли решение о демонтаже 69 памятников, памятных знаков и других объектов советского периода, в том числе памятника Освободителям Риги в парке Победы. Также снесут памятники в Межапарке и Румбуле.

Как заявил глава Риги Мартиньш Стакис, ни один из элементов памятника не имеет художественной ценности, так что подлежит утилизации после демонтажа.

В Госдуме заявили, что, уничтожая советские памятники, Латвия встаёт на путь киевского режима и повторяет его судьбу. Как отметил глава фракции СРЗП Сергей Миронов, в своё время в Киеве «тоже прыгали, скакали, сносили советские памятники, и до чего докатились…»