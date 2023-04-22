Москва, 22 апреля, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Общественники попросили проверить латвийскую певицу Лайму Вайкуле по статье о реабилитации нацизма. Соответствующее обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину направили представители общественного движения «Зов народа». Об этом сообщили на сайте организации.

Okras Лайма Вайкуле

В движении считают заявление исполнительницы, поддержавшей скандальное решение властей Латвии снести памятник русскому солдату-освободителю, по отношению к исторической памяти и героям Великой Отечественной войны оскорбительным.

Также певица ранее заявляла, что Россия якобы «приватизировала» День Победы, при этом не объяснила, что имеет ввиду.

«Просим проверить высказывания музыкальной исполнительницы Лаймы Вайкуле о Дне Победы в соответствии с ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»)», ― говорится в обращении в СК.

Общественники считают её заявления оскорбляющими историческую память и тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны.

«Также просим принять меры для ограничения на въезд на территорию Российской Федерации указанной выше исполнительницы», ― указано в просьбе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Лайма Вайкуле заявила, что никакой ценности советские памятники, в том числе в честь героев Великой Отечественной войны, не представляют. Также, по её мнению, Россия присвоила себе День Победы, хотя «пострадал весь Советский Союз», в том числе Украина и Латвия, а латышские эсэсовцы — «тоже люди». Вайкуле считает, что в Латвии правильно делают, что сносят советские памятники.

Советская и российская эстрадная певица, киноактриса Илона Броневицкая считает, что Вайкуле говорит то, что созвучно политике её государства, так как она не может ставить крест на своей карьере. Что касается замечания исполнительницы о приватизации Россией Дня Победы, то Броневицкая призналась, что такой «хаос мысли» сложно комментировать.

Депутат и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко отметила, что мнение Вайкуле для россиян не должно иметь никакого значения, а саму певицу нужно «вычеркнуть из памяти и забыть про неё». Парламентарий добавила, что в России считают памятники солдатам святынями.

Отреагировала на слова латвийской певицы и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат заявила, что Вайкуле допустила невозможную глупость, сказав, что памятники советским солдатам не обладают художественной ценностью и из-за этого их нужно сносить. По её словам, «такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы или специально».