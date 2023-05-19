Москва, 19 мая, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Заслуженный артист РСФСР Владимир Гостюхин негативно относится к антисоветским и антироссийским высказываниям латвийской певицы Лайме Вайкуле. Об этом он рассказал «АиФ».

Okras Лайма Вайкуле

По его словам, во времена СССР он посещал Латвию и Литву и видел, что население там «избаловали», предоставляя больше возможностей, чем в других союзных республиках. Местные жители, как считает актёр, считали себя «Европой» и «белыми людьми». Однако после распада СССР всё изменилось.

«Сейчас это пустыня. И Лайма Вайкуле, будь она неладна… Я никогда не был ее поклонником <…> побрякушка и дура. Кому она нужна? Как и [Вахтанг] Кикабидзе», — сказал Гостюхин.

Актёр отметил, что к ним очень хорошо относились в Советском Союзе и России, носили на руках.

«Вот этот нацизм их всех разъел», — сделал выводы Гостюхин.

При этом он отметил, что латвийские композитор и дирижёр Раймонд Паулс, эстонский певец Георг Отс и латышская актриса Вия Артмане были действительно советскими людьми. Многие прибалтийские актёры в итоге оказались не нужны постсоветским властям.

Ранее Вайкуле публично поддержала решение властей Латвии снести памятник русскому солдату-освободителю. После этого она пожаловалась, что ей устроили бойкот многие друзья и знакомые в Латвии. Певица заявила, что не понимает причину и называла тех, кто перестал с ней общаться «совками».