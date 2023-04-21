Москва, 21 апреля, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Мнение латвийской певицы Лаймы Вайкуле, считающей, что памятники советским воинам не имеют художественной ценности, не должно заботить россиян. Об этом в беседе с RT заявила депутат и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко.

Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС Елена Драпеко

«Мы должны Лайму Вайкуле уже вычеркнуть из своей памяти и забыть про неё. И что она там считает или не считает, для нас не имеет никакого значения», ― подчеркнула парламентарий.

Она добавила, что в России считают памятники солдатам святынями.

«И сколько можем — будем их защищать», — добавила Драпеко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Лайма Вайкуле заявила, что никакой ценности советские памятники, в том числе в честь героев Великой Отечественной войны, не представляют. Также, по её мнению, Россия присвоила себе День Победы, хотя «пострадал весь Советский Союз», в том числе Украина и Латвия, а латышские эсэсовцы — «тоже люди».

Вайкуле считает, что в Латвии правильно делают, что сносят советские памятники. Те, кто хочет пойти и преклонить голову перед погибшими в память о своём отце, который тоже воевал, по мнению певицы, должны делать это в своей стране, на могиле у своего отца.

Советская и российская эстрадная певица, киноактриса Илона Броневицкая считает, что Вайкуле говорит то, что созвучно политике её государства, так как она не может ставить крест на своей карьере. Что касается замечания исполнительницы о приватизации Россией Дня Победы, то Броневицкая призналась, что такой «хаос мысли» сложно комментировать.