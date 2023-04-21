Рига, 21 апреля, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Никакой ценности советские памятники, в том числе в честь героев Великой Отечественной войны, не представляют, заявила певица Лайма Вайкуле. По её мнению, Россия присвоила себе День Победы, а латышские эсэсовцы — «тоже люди».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Лайма Вайкуле

По словам Вайкуле, в Латвии правильно делают, что сносят советские памятники. Те, кто хочет пойти и преклонить голову перед погибшими в память о своём отце, который тоже воевал, по мнению певицы, должны делать это в своей стране, на могиле у своего отца.

«Если ты приехал откуда-то и твои родные похоронены где-то, то езжай туда и преклоняй свою голову. Никакой художественной ценности он (памятник. — Прим. ред.) не имеет», — считает Вайкуле.

Она заявила, что в Латвии к советским памятникам в последнее время «приходили выпивать и после праздников оставляли просто свалку».

Вайкуле считает, что Россия приватизировала День Победы, поэтому пропала ценность этого праздника. Она возмутилась тем, что Россия называет себя победителем в Великой Отечественной войне и проводит парады Победы, хотя «пострадал весь Советский Союз», в том числе Украина и Латвия.

Затем она заступилась за неонацистов — «нескольких сотен человек, которые идут к памятнику Свободы».

«Вы понимаете, эсэсовцы и так далее… Это люди, которые были по другую сторону. <…> Например, мой родственник — мамин брат — был по другую сторону. А папа был по эту сторону», — заявила Вайкуле, оправдывая дядю тем, что «такое было время».

«Надо это понимать, это уважать и как-то стараться из этого не раздувать сегодня нам большой такой скандал», — считает певица.

Проживающая в Латвии Вайкуле в 2018 году в Одессе заявила, что не намерена ехать выступать в Крым ни за какие деньги. Кроме того, она сказала, что рада распаду СССР.

После начала спецоперации ВС России на Украине Вайкуле заявила, что «содержала весь Советский Союз», якобы получая при этом маленькие гонорары, и что Алла Пугачёва «содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет». Также она сообщила, что не будет выступать в России. В МИД России высмеяли её заявление, а в Госдуме предложили запретить ей въезд в страну.

В марте 2023 года Вайкуле пояснила, что боится «потерять русский язык», и сказала, что у неё и так всё отняли.