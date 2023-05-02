Рига, 19 мая, 2023, 13:47 — ИА Регнум. На заявления латвийской певицы Лаймы Вайкуле, поддержавшей скандальное решение властей Латвии снести памятник русскому солдату-освободителю, негативно отреагировали не только рядовые пользователи Сети, но и друзья исполнительницы. Об этом она рассказала в очередном интервью программе «И грянул Грэм».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Лайма Вайкуле

По её словам, за слова о памятнике советским воинам с Вайкуле перестали общаться даже ее латвийские друзья.

«Я уже не знаю, что говорить. У меня уже есть знакомые, которые бойкот мне устроили. Уже я плохая, как будто я кого-то стала бомбить», ― негодовала исполнительница.

Певица возмутилась тем, что даже в Латвии есть люди, которые не так всё воспринимают, «как какие-то совки».

«Такое ощущение, что у людей в голове вот так всё перевернулось», ― добавила Вайкуле.

Она призналась, что не понимает, на что обиделись её друзья.

«Потому что я сказала, чтобы памятник убрали?! …Так у нас есть свой памятник свободы, и под ним тоже можно много о чём подумать. Например, там вспоминают жертв Холокоста, свечки ставят», ― пояснила певица.

По её мнению, сюда могут приходить и те, кому важен памятник советским воинам, а не на «придуманное в советское время место».

Под интервью сразу появились возмущённые комментарии.

«Ага, а почему бы на кладбище у чужой могилы не посидеть, какая разница, у родного отца или чужой бабульки. Могила же и есть могила!» ― написал один из пользователей.

Некоторые высказали мнение, что Вайкуле ― человек совершенно не образованный и плохо знает свою историю. Другие напомнили певице, так ненавидящей всё советское, что именно в Советском Союзе она сделала карьеру.

Как сообщало ИА Регнум, ранее певица Лайма Вайкуле заявила, что никакой ценности советские памятники, в том числе в честь героев Великой Отечественной войны, не представляют. Также, по её мнению, Россия присвоила себе День Победы, хотя «пострадал весь Советский Союз», в том числе Украина и Латвия, а латышские эсэсовцы — «тоже люди». Вайкуле считает, что в Латвии правильно делают, что сносят советские памятники.

Советская и российская эстрадная певица, киноактриса Илона Броневицкая призналась, что такой «хаос мысли» сложно комментировать.

В свою очередь, общественники направили обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить Вайкуле по статье о реабилитации нацизма.