Новороссийск, Краснодарский край, 22 мая, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Народный артист России Александр Пашутин заявил, что, будучи «ребёнком войны», не может уже слушать заявления певицы Лаймы Вайкуле. Об этом сообщило издание aif.ru.

ИА REGNUM Александр Пашутин

Пашутин побеседовал с журналистами на полях Открытого российского фестиваля патриотического кино «Малая земля» в Новороссийске.

«Она конченая идиотка, безграмотная, совершенно не знает истории. Может, у нее есть одна октава в голосе. Но больше у нее ничего нет, особенно ума! Слова этой дуры про памятник советскому солдату я даже не желаю комментировать. Одно только скажу: если бы Советский Союз не победил фашистов, её и на свете бы не было», — приводят журналисты слова Пашутина.

Как передавало ИА Регнум, ранее певица Лайма Вайкуле заявила, что никакой ценности советские памятники, в том числе в честь героев Великой Отечественной войны, не представляют.

Также, по её мнению, Россия присвоила себе День Победы, хотя «пострадал весь Советский Союз», в том числе Украина и Латвия, а латышские эсэсовцы — «тоже люди». Вайкуле считает, что в Латвии правильно делают, что сносят советские памятники.

На заявления латвийской певицы Лаймы Вайкуле, поддержавшей скандальное решение властей Латвии снести памятник русскому солдату-освободителю, негативно отреагировали не только рядовые пользователи Сети, но и друзья исполнительницы. Об этом она сама рассказала в очередном интервью программе «И грянул Грэм». По её словам, за слова о памятнике советским воинам с ней перестали общаться даже её латвийские друзья.