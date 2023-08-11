Москва, 11 августа, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Певица Лайма Вайкуле назвала россиян «ущербными», «невеждами» и «рабами», «которым нельзя давать слова» за волну критических комментариев в адрес её антироссийского шоу в Юрмале.

Михаил Александров/ТАСС Лайма Вайкуле

«Такое ощущение, что чуть ли не вся страна предала, но это громко кричащие невежды и вообще никто», — сказала певица в видеозаписи, размещённой в её микроблоге.

Она возмутилась массе негативных высказываний о своём шоу, отметив, что комментарии пишут «единицы ущербных людей» и это не стоит её времени.

Вайкуле выразила уверенность, что как только всё закончится, все эти люди с опущенными головами будут стоять и противно улыбаться. Вот это такие рабы, противные люди, сказала латвийская звезда советской эстрады.

Также она несколько раз подчеркнула, что россияне, выразившие недовольство её позицией и высказываниями в адрес страны после начала СВО, для неё никто и её абсолютно неинтересны.

В комментариях к видео посмеялись над словами Вайкуле о том, что она ни минуты не думает о тех, кто пишет негативные высказывания в её адрес, подметив, что певица в видео наговорила на полторы минуты.

Как сообщало ИА Регнум, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что нужно разобраться, в каком качестве присутствовали на фестивале «Рандеву» в Юрмале российские знаменитости и помогло ли участие в мероприятии спонсировать Украину, и если да — то придётся признать иноагентами этих звёзд.

На фестивале Вайкуле в Юрмале Верка Сердючка отказалась выступать с певицей Светланой Лободой. В итоге последнюю на фестиваль не позвали. При этом свою неприязнь к Лободе украинский артист Андрей Данилко (известный под сценическим именем Верка Сердючка) демонстрирует не в первый раз. В прошлом году он назвал слёзы певицы в соцсетях фальшивыми.