Материалы с тегом «КГБ Белоруссии»
КГБ Белоруссии возбудил уголовные дела против диверсантов СБУ
Комитет государственной безопасности Белоруссии возбудил уголовные дела против задержанных на границе Белоруссии с Украиной диверсантов по статьям УК о приготовлении к акту терроризма и агентурной деятельности. В КГБ отметили, что задержанные в Лельчицком районе Гомельской области и их пособники...
16 февраля 2024
В Белоруссии раскрыли подробности задержания украинских диверсантов
В ночь на 15 февраля в Лельчицком районе Белоруссии украинские диверсанты попытались нарушить государственную границу республики, сообщает 16 февраля БелТА со ссылкой на Комитет государственной безопасности (КГБ) страны. «В результате проведения поисковых мероприятий отдельные из них задержаны»...
16 февраля 2024
Причастного к теракту на БАМе белоруса Киев завербовал дистанционно
Причастного к совершению теракта на перегоне БАМа (Байкало-Амурской магистрали) белоруса украинские спецслужбы вербовали дистанционно. Об этом сообщил глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель. Его слова привело агентство БелТА. «По его словам, вербовка белоруса, как и...
13 декабря 2023
Лукашенко уволил помощника за недопустимый поступок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил инспектора по Витебской области Игоря Брыло за недопустимый поступок, сообщили 27 ноября на сайте главы государства. «Игорь Брыло освобождён от должности в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской...
27 ноября 2023
В Белоруссии обезвредили три боевые ячейки иностранных спецслужб
Комитет государственной безопасности Белоруссии пресёк деятельность трёх боевых ячеек иностранных спецслужб, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1». «Три боевые ячейки иностранных спецслужб найдены и обезврежены в Беларуси», — говорится в сообщении. Также сообщается, что подробности будут...
11 сентября 2023
КГБ: Белоруссия способна нейтрализовать угрозы вторжения в страну боевиков
В Белоруссии для нейтрализации угрозы вооружённого вторжения в страну боевиков, которые проходят подготовку за границей, предпринимаются соответствующие меры. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил заместитель начальника следственного управления комитета государственной безопасности страны...
25 июня 2023
Стали известны подробности о терактах, готовившихся в Белоруссии на 9 Мая
Взрывчатка для терактов, которые готовились на 9 Мая в Белоруссии, была произведена в Соединённых Штатах Америки. Об этом сообщает белорусский телеканал «ОНТ». В преддверии 9 Мая и непосредственно в сам День Победы Комитет государственной безопасности Белоруссии пресёк попытки совершить несколько...
10 мая 2023
В Белоруссии заявили о готовящихся акциях по дестабилизации страны
Значительная эскалация обстановки в Белоруссии ожидается в ближайшее время, заявил 2 мая по итогам совещания у президента страны председатель КГБ страны Иван Тертель, сообщило агентство БелТА. «Мы прогнозируем значительную эскалацию обстановки по периметру нашей страны», — заявил Тертель. Он...
2 мая 2023
Лукашенко рассказал о задержании террориста, проникшего в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о проведении совместной с Россией операции по задержанию террориста, передает Telegram-канал «БЕЛТА». По словам белорусского лидера, операцию проводили КГБ Белоруссии и ФСБ РФ. «Мы задержали этого террориста, который проник в Белоруссию и через РФ...
6 апреля 2023
Нарышкин заявил о провале США при попытке установить блокаду России
Соединённые Штаты Америки безуспешно пытаются установить блокаду России. Об этом после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. «Такие действия Соединенных Штатов являются грубым нарушением базовых, фундаментальных норм...
4 апреля 2023
Директор СВР Нарышкин прибыл в Минск на переговоры с президентом Лукашенко
Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин во вторник, 4 апреля, прибыл в Минск на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Нарышкин вместе с председателем Комитета государственной безопасности Белоруссии Иваном Тертелем прибыл во Дворец Независимости в...
4 апреля 2023