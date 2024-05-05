Минск, 5 мая, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Двусторонние отношения Белоруссии и Литвы постоянно обостряются, ужесточается риторика. Одновременно всё тревожнее обстановка на границе с Польшей, которая совместно с Литвой недавно провела демонстративные военные учения. Прибалтийская республика вряд ли в одиночку нападёт на Белоруссию, но и Минск не пойдёт на подобный шаг в отношении соседа. Однако обстановка постепенно накаляется.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Такой оценкой поделился с ИА Регнум политолог Кирилл Аверьянов, комментируя заявление главы МИД Белоруссии о всесторонней поддержке Литвой военизированных подразделений на её территории, сформированных для смены законной власти в Минске.

Эксперт заметил, что в последнее время довольно часто происходят словесные перепалки между Вильнюсом и Минском. Недавно, по утверждению белорусской стороны, из Литвы в сторону соседнего государства запустили ударный беспилотник. Вильнюс категорически отверг эту претензию. В целом происходит постепенная эскалация риторики, и новое заявление белорусского МИД — это ещё один «залп», в ответ на который, опять же, последует реакция литовской стороны.

«Надо сказать, всё плохое, что стороны могли сделать друг другу, они уже сделали. Литовцы заблокировали для Белоруссии возможность пользоваться портом Клайпеды, поэтому белорусские грузы теперь идут через Россию. Также Литва «приютила» белорусских оппозиционеров. Белоруссия по-своему попыталась ответить Литве, введя запрет на импорт ряда товаров. Поэтому ни о какой реальной эскалации речь уже идти не может. Очевидно, что Белоруссия не будет нападать на Литву, страну НАТО. Да и Литва по своей собственной инициативе тоже не станет нападать на Беларусь», — прокомментировал Аверьянов.

По его мнению, двусторонняя литовско-белорусская эскалация отражает общую напряжённость в Восточной Европе. В частности, недавно прошли польско-литовские военные учения вблизи границы с Белоруссией, у так называемого Сувалкского коридора — узкой сухопутной полосы, отделяющей белорусскую территорию от Калининградской области.

«В ходе учений с той стороны декларировалось, что речь идёт о том, чтобы отработать возможность остановить российско-белорусские войска, если они попытаются занять Сувалкский коридор. То есть на той стороне происходит буквально подготовка к боевым действиям. И это всё очень неприятно. Обстановка накаляется», — резюмировал эксперт.

Литовские власти не просто попустительствуют, а оказывают поддержку размещённым на территории Литвы военизированным формированиям, которые стремятся свергнуть законную власть в Белоруссии. Об этом 5 мая заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник. Он уточнил, что эту информацию получили в том числе по дипломатическим каналам.

В этой связи глава МИД Белоруссии призвал Вильнюс прекратить поддержку экстремистов, выступающих против законных властей в Минске. Он предупредил, что в противном случае может возникнуть эффект бумеранга.

Глава министерства отметил, что рано или поздно любые экстремистские или террористические формирования начинают играть в свою игру, которая зачастую ведётся в том числе против тех властей, которые их поддерживали.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке Западом вторжения в страну. Он сообщил, что идёт процесс формирования неких подразделений для участия в планируемом перевороте в Минске. По словам белорусского лидера, в страну забрасывают диверсантов, осуществляют попытки создавать ячейки для координации протестов, их финансируют и вооружают.

А в июне прошлого года замначальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил о наличии информации о подготовке за рубежом террористов для вооружённого вторжения в республику. Он уточнил, что их готовят на базе спецподразделений и вооружённых формирований в Польше, Литве и на Украине. По словам Бычека, КГБ фиксирует террористические проявления и по поручению президента страны принимает необходимые меры.

В феврале 2024 года Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция хочет захватить небольшую часть территории республики. По его словам, идут обсуждения возможного захвата силовым путём Кобринского района Белоруссии и расположенного около границы с Польшей города Малориты, чтобы затем ввести туда контингент НАТО.