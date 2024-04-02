Москва, 2 апреля, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель в ходе заседания коллегий ведомств 2 апреля в Москве выразили общее согласие, что необходимо поддерживать тесное сотрудничество, так как западные спецслужбы активизировали подрывную деятельность, направленную против Союзного государства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-бюро СВР.

Иван Шилов ИА Регнум

«Возрастает важность дальнейшего поддержания тесного сотрудничества и своевременной адаптации механизма совместного противодействия актуальным вызовам и угрозам», — говорится в итоговом документе российского ведомства.

Пресс-бюро также сообщило, что Нарышкин и Тертель отметили стремление США и их союзников помешать установлению многополярного мироустройства. Главы ведомств согласились с тем, что в этих условиях одним из главных направлений работы разведслужб является своевременное выявление акций против интересов России и Белоруссии, которые готовят за рубежом иностранные спецслужбы с привлечением несистемной оппозиции.

Сообщается, что участники заседания приняли решения, направленные на то, чтобы СВР и КГБ продолжали работу по разным направлениям, а также повышали её эффективность.

Как сообщало ИА Регнум, посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой 6 февраля сообщил, что Москва и Минск планируют объединить списки экстремистов. Он назвал ненормальной ситуацию, когда в Белоруссии свободно публикуют заявления лица, признанные экстремистами в России, и наоборот.

Президент России Владимир Путин в январе заявил, что Москва и Минск будут вместе работать над обеспечением равной и неделимой безопасности. Это будет способствовать формированию многополярного, демократичного и справедливого мироустройства, подчеркнул российский лидер.