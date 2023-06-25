Минск, 25 июня, 2023, 23:55 — ИА Регнум. В Белоруссии для нейтрализации угрозы вооружённого вторжения в страну боевиков, которые проходят подготовку за границей, предпринимаются соответствующие меры. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил заместитель начальника следственного управления комитета государственной безопасности страны Константин Бычек.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет. Мы обладаем достаточными возможностями для своевременной нейтрализации данной угрозы», — сказал он.

По словам Бычека, в Минске знают о подготовке за рубежом радикально настроенных лиц, вынашивающих планы вооружённого вторжения в Белоруссию.

Он уточнил, что подготовка боевиков ведётся на базе спецподразделений вооружённых формирований в Польше, Литве и на Украине. Известно об участии боевиков после их первичной подготовки в боевых действиях на юго-востоке Украины. Затем они возвращаются и в качестве инструкторов разрабатывают планы вооружённого вторжения на территорию Белоруссии.

Республиканский Комитет государственной безопасности, по словам Бычека, располагает данными о личностях таких сотрудников спецслужб и финансирующих террористов фондах.

Как сообщало ИА Регнум, в Белоруссии с 21 по 30 июня пройдут мобилизационные учение с военными комиссариатами Минской области. В рамках учений запланированы мероприятия по развёртыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военных комиссариатов.

В конце марта в своём послании к народу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что коллективный Запад готовит вторжение на территорию республики, идёт формирование неких полков и легионов для последующего переворота в Белоруссии. В страну забрасываются диверсанты, также пытаются создать ячейки для координации протестов, их финансируют и вооружают.