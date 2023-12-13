Минск, 13 декабря, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Причастного к совершению теракта на перегоне БАМа (Байкало-Амурской магистрали) белоруса украинские спецслужбы вербовали дистанционно. Об этом сообщил глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель. Его слова привело агентство БелТА.

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«По его словам, вербовка белоруса, как и некоторых других наших сограждан, осуществлялась украинскими спецслужбами дистанционным путём», — проинформировало агентство.

Он подтвердил факт задержания соотечественника из Витебской области, которого в 2020 году уволили за причастность к экстремистской деятельности. Тертель пояснил, что у злоумышленника были корыстные мотивы, ему дали денег и пообещали заплатить ещё. Дополнительным мотивом стало «перевёрнутое сознание и перевёрнутые представления и ценности», добавил глава белорусского КГБ.

По его словам, Киев вербует больных людей, имеющих проблемы с психикой. Минск принимает участие в разбирательстве по этой ситуации, отметил Тертель.

Он обратился к белорусам с предупреждением, что это особо тяжкое преступление. По местным законам, за подобное действие грозит смертная казнь, в России обвиняемому в теракте могут дать пожизненное заключение.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл ночью 29 ноября на перегоне Итыкит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги. При движении по Северомуйскому тоннелю произошло возгорание вагона в составе грузового поезда, никто не пострадал.

1 декабря сотрудники ФСБ установили, что инцидент с грузовым поездом № 2412 произошёл из-за взрыва неустановленного устройства. После этого 8 декабря ФСБ задержала исполнителя теракта в тоннеле на БАМе — белоруса 1971 года рождения, который совершил подрывы 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами.