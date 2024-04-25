Минск, 25 апреля, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Белорусские силовики предотвратили удары боевых дронов из Литвы по объектам в Минске и в его пригородах. Об этом 25 апреля сообщил глава КГБ республики Иван Тертель на Всебелорусском народном собрании (ВНС).

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Он рассказал, что комитетом госбезопасности при взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время был проведён ряд мероприятий, которые позволили предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы.

Тертель отметил, что работа в этом направлении продолжается. Представить общественности более детальную информацию он отказался.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 24 апреля, Лукашенко рассказал, что страны Запада перебрасывают в Белоруссию десятки диверсантов через границы с Украиной и Польшей. МВД республики справляется со всеми угрозами, добавил президент Белоруссии.

В феврале 2024 года КГБ Белоруссии возбудил уголовные дела против задержанных на границе Белоруссии с Украиной диверсантов по статьям УК о приготовлении к акту терроризма и агентурной деятельности. В КГБ отметили, что задержанные и их пособники сотрудничают со следствием. Ведомство добавило, что переброску диверсантов с Украины в Белоруссию организовала СБУ.