Минск, 11 сентября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Комитет государственной безопасности Белоруссии пресёк деятельность трёх боевых ячеек иностранных спецслужб, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Три боевые ячейки иностранных спецслужб найдены и обезврежены в Беларуси», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что подробности будут приведены в понедельник вечером в фильме «На побегушках у СБУ».

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 сентября в пограничном комитете Белоруссии заявили, что польский военный вертолёт Ми-24 на предельно малой высоте пересёк государственную границу с Белоруссией, залетев на глубину до 1200 метров. Варшава была официально проинформирована о случившемся. В МИД Польши и командовании польской армии позднее заявили, что описанного Минском эпизода не было.