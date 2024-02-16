Минск, 16 февраля, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Комитет государственной безопасности Белоруссии возбудил уголовные дела против задержанных на границе Белоруссии с Украиной диверсантов по статьям УК о приготовлении к акту терроризма и агентурной деятельности. В КГБ отметили, что задержанные в Лельчицком районе Гомельской области и их пособники уже сотрудничают со следствием.

Виктор Толочк/Sputnik/РИА Новости

Ведомство добавило, что переброску диверсантов с Украины в Белоруссию организовала Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным представителей спецслужбы, сотрудники СБУ совместно с Государственной пограничной службой Украины предварительно провели доразведку местности. В КГБ Белоруссии отметили, что взрывные устройства диверсантам передали непосредственно перед переходом белорусской границы.

Среди задержанных двое граждан Украины и один белорус, отметили силовики.

«Среди задержанных — украинцы Сергей Кабарчук и его сын Павел. По данным КГБ, Сергей Кабарчук, 1963 года рождения, проживает в Ковельском районе Волынской области и является бывшим сотрудником Государственной пограничной службы Украины», — цитирует КГБ издание БелТа.

В белорусской спецслужбе проинформировали, что после увольнения Кабарчук-старший занимался контрабандой вместе с сыновьями Богданом, 1997 года рождения, и Павлом, 1993 года рождения. Также в КГБ добавили, что в ходе операции был задержан гражданин Белоруссии Виталий Власюк, 1970 года рождения, проживающий в Бресте.

Как передавало ИА Регнум 16 февраля, диверсионная группа на границе Украины и Белоруссии в Лельчицком районе Гомельской области перебрасывала взрывчатку с помощью дронов, а некоторые из украинских граждан переползали на границу Белоруссии по болотам. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко на общем собрании Белкоопсоюза. Он подчеркнул, что группа перемещала взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Белоруссии. Лукашенко добавил, что в ходе контртеррористической операции задержали всех диверсантов, среди которых были и белорусы. По его словам, подобное происходит два-три раза в неделю.