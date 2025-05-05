Минск, 5 мая, 2025, 23:01 — ИА Регнум. В Белоруссию доставили из-за рубежа двух обвиняемых в подготовке силового свержения власти, а также атаки беспилотниками на Белорусскую АЭС. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил начальник следственного управления КГБ Константин Бычек.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечалось, что один из злоумышленников — Павел Белютин, который состоял в группе, разрабатывающей план атаки на АЭС при помощи беспилотников, и входил в так называемую Вильнюсскую хоругвь. Члены данной организации участвовали в боевых действиях на Украине, а также всячески пытались проникнуть на территорию Белоруссии. Задержанный проходил военную подготовку и участвовал в акциях протеста после президентских выборов 2020 года.

«Доставка в Беларусь Павла Белютина — это апогей операции внешней разведки, которая длилась 732 дня. Все подробности этой операции будут представлены позже», — пояснил Бычек.

Он заверил, что все совершившие тяжкие преступления против государства рано или поздно понесут наказание.

Также в Белоруссию доставили участника признанной в республике террористической организации «Полк имени Калиновского» Василия Гречихо с позывным Василиск. По его словам, целью полка является либо смена власти в Белоруссии военным путём, либо события, позволяющие добиться этого.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Белоруссии пятерых членов «Полка имени Кастуся Калиновского» заочно приговорили к заключению в колонии сроком от 12 до 20 лет. Фигурантов дела признали виновными в организации террористической деятельности, а также в участии на территории иностранного государства в вооружённом формировании, вооружённом конфликте, военных действиях, вербовке и подготовке лиц к такому участию.