Минск, 2 мая, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Значительная эскалация обстановки в Белоруссии ожидается в ближайшее время, заявил 2 мая по итогам совещания у президента страны председатель КГБ страны Иван Тертель, сообщило агентство БелТА.

Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС Иван Тертель

«Мы прогнозируем значительную эскалацию обстановки по периметру нашей страны», — заявил Тертель.

Он пояснил, что обострение обстановки объясняется боевыми действиями на территории Украины. Кроме того, в самой Белоруссии продолжаются попытки дестабилизировать ситуацию.

«Планируется ряд таких серьёзных акций на нашей территории», — сказал Тертель.

По его словам, за рубежом есть заинтересованные лица, в том числе представители спецслужб. И у тех, кто попал к ним в зависимость, не остаётся выбора, как только исполнять их волю.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 2 мая, что участились случаи проникновения диверсантов на территорию страны. Это происходит одновременно с ростом количества военной техники и войск НАТО на приграничных территориях.