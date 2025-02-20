Минск, 20 февраля, 2025, 14:32 — ИА Регнум. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии внес осужденных по делу о теракте против российского самолета А-50 в перечень террористов. Это следует из списка, опубликованного в Telegram-канале ведомства 20 февраля.

Отмечается, что в перечень вошли Николай Швец, являющийся гражданином России и Украины, а также граждане Белоруссии Михаил Демин, Сергей Лопарев, Олег Сычев, Евгения Точицкая и Виталий Якутик. В КГБ добавили, что основанием для внесения их в список террористов стало решение суда, которое вступило в законную силу.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2023 года на самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Воздушно-космических сил РФ была совершена атака на аэродроме Мачулищи в Белоруссии, в результате чего воздушное судно получило незначительные повреждения. Одним из задержанных оказался Швец, который признался, что выполнял задание Службы безопасности Украины. Всего фигурантами по делу о теракте против российского А-50 стали 12 человек.

В октябре 2024 года минский суд вынес приговоры осужденным по делу о теракте при попытке уничтожить самолёт А-50. Швецу было назначено наказание в виде лишения свободы на 25 лет, другим соучастникам преступления — от 15 до 25 лет.

В июле 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Швеца передали Киеву в обмен на митрополита канонической Украинской православной церкви Московского патриархата Ионафана (Елецких). Белорусских лидер уточнил, что сделал это по просьбе президента РФ Владимира Путина.