Минск, 10 июня, 2024, 03:35 — ИА Регнум. В Белоруссии силовики задержали школьников, изготавливающих и взрывающих самодельные бомбы. Об этом 9 июня сообщил белорусский телеканал ОНТ.

Keith Allison Задержание

«Уголовные дела возбуждены в отношении более десяти школьников по двум статьям: незаконные действия в отношении взрывчатых веществ и приготовление к акту терроризма», — указали журналисты.

В Комитете государственной безопасности Белоруссии получили запрос с просьбой о содействии от одной из самых мощных западных спецслужб, которая обнаружила несколько Telegram-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). В них пошагово обучали изготовлению взрывчатки. По информации телеканала, наиболее активными пользователями были подписчики из Могилёва и Витебска.

Отмечается, что фигурантов быстро задержали. Ими оказались школьники. Они сознались и рассказали, как делали и взрывали бомбы. Один из подростков утверждал, что в этих Telegram-каналах «очень много проукраинских постов», хваливших Запад и призывающих к ненависти к России.

Как передавало ИА Регнум, в Москве 17-летний ученик 10-го класса устроил дома лабораторию по производству взрывчатки. Правоохранителям он объяснил, что считает себя «неформалом» и является последователем радикальных субкультур. Кроме того, с шестого класса школьник увлёкся химией и с тех пор читал различные тематические ресурсы и периодически пытался дома синтезировать взрывчатку. Полиция начала проверку.

23 апреля сотрудники ФСБ в Смоленской области задержали трёх подростков, которые подожгли релейные шкафы на одном из перегонов главного хода Московской железной дороги. Отмечалось, что подростки рассказали, что совершили поджог за денежное вознаграждение по заданию, полученному в одном из мессенджеров. В настоящее время они задержаны.