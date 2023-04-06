Москва, 6 апреля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о проведении совместной с Россией операции по задержанию террориста, передает Telegram-канал «БЕЛТА».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам белорусского лидера, операцию проводили КГБ Белоруссии и ФСБ РФ.

«Мы задержали этого террориста, который проник в Белоруссию и через РФ его хотели вывезти в другую страну. Провели операцию ФСБ, КГБ. Накрыли сеть», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии 31 марта сообщил о задержаниях лиц, причастных к совершению теракта против самолета ВКС России на аэродроме Мачулищи. По подозрению в совершении диверсии задержали гражданина Украины Николая Швеца. Он был задержан в Белоруссии по подозрению в совершении теракта в отношении самолета А-50 на аэродроме под Минском, попытался проникнуть на белорусскую территорию еще в середине января. Швец в ходе допроса признался, что работал на СБУ. Он также рассказал, что использовал два беспилотника в ходе попытке совершить диверсию на белорусском аэродроме Мачулищи.

Александр Лукашенко сообщил 4 апреля, что белорусские силовики задержали уже более 30 пособников иностранных спецслужб. Президент заверил, что Россия может полностью рассчитывать на поддержку со стороны Белоруссии в вопросах обеспечения безопасности общества.