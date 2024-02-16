Минск, 16 февраля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. В ночь на 15 февраля в Лельчицком районе Белоруссии украинские диверсанты попытались нарушить государственную границу республики, сообщает 16 февраля БелТА со ссылкой на Комитет государственной безопасности (КГБ) страны.

Комитет государственной безопасности Республики Белоруссия

«В результате проведения поисковых мероприятий отдельные из них задержаны», — говорится в публикации.

Отмечается, что у задержанных были изъяты взрывные устройства и иные средства поражения. На территории района был введён режим контртеррористической операции (КТО). В результате проведенной операции белорусские силовики задержали участников диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), состоящей из граждан Украины, Белоруссии и их пособников.

Переносимые членами диверсионно-разведывательной группы взрывные устройства предназначались для совершения терактов на территории России и Беларуси. Также установлено, что заброска ДРГ в Белоруссию через границу была организована Службой безопасности Украины (СБУ), сотрудники которой предварительно провели доразведку местности.

Взрывные устройства были переданы членам ДРГ непосредственно перед переходом границы. При проведении контртеррористической операции отмечалась активность ведения воздушной и других видов разведки в районе проведения операции. Украинские спецслужбы пытались установить обстоятельства провала диверсионно-разведывательной группы и принять меры по нейтрализации негативных последствий для Украины, отметили в КГБ.

По данному факту возбуждены уголовные дела.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля в Лельчицком районе Гомельской области ввели режим контртеррористической операции, жителей попросили подчиняться требованиям сотрудников силовых структур. Лельчицкий район граничит с Украиной.

В конце марта 2023 года в своём послании к народу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что коллективный Запад готовит вторжение на территорию республики, идёт формирование неких полков и легионов для последующего переворота в Белоруссии. В страну забрасываются диверсанты, также пытаются создать ячейки для координации протестов, их финансируют и вооружают.

Лукашенко заявлял, что Белоруссия станет участником конфликта на Украине, если хотя бы один украинский солдат зайдёт на белорусскую территорию. Он пригрозил в этом случае «жесточайшим» ответом.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии в январе 2023 года сообщили, что украинская сторона устраивает провокации на белорусской границе, но пограничники на них не поддаются.