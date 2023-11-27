Минск, 27 ноября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил инспектора по Витебской области Игоря Брыло за недопустимый поступок, сообщили 27 ноября на сайте главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Игорь Брыло освобождён от должности <…> в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», — говорится в сообщении.

До этого белорусский лидер сообщил о вскрытых преступных схемах в молочной отрасли. Они, как сообщалось, связаны с поставками в Россию. По данным КГБ, по этому делу задержали 26 человек, 15 арестовали. В СМИ ранее писали, что Брыло в ноябре задержали. До назначения помощником президента — инспектором по Витебской области Брыло с февраля 2022 года по июль 2023 года занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре белорусский лидер подписал указы о назначении выборов в Палату представителей Национального собрания, в местные Советы депутатов, а также в Совет Республики Национального собрания Белоруссии. Выборы в Палату представителей Национального собрания и местные Советы депутатов пройдут 25 февраля 2024 года, а в Совет Республики Национального собрания — 4 апреля 2024 года.