Материалы с тегом «Елена Исинбаева»
В благотворительном фонде Исинбаевой заявили об отсутствии проектов
Благотворительный фонд двукратной олимпийской чемпионки по лёгкой атлетике Елены Исинбаевой продолжает работать, но каких-либо проектов в настоящее время нет. Об этом сообщила 28 сентября представитель фонда, комментируя появившиеся в Сети сообщения о закрытии организации. «Фонд не закрылся, фонд...
28 сентября 2023
Вяльбе порекомендовала Исинбаевой закрыть рот и «жить в своей Испании»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала олимпийскую чемпионку, российскую легкоатлетку Елену Исинбаеву перестать публично оправдываться по теме своего отъезда из России. «Ну, и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. «Я с Бахом дотёрла, а майор — это...
26 сентября 2023
Песков заявил, что не знает о фактах «предательства» Исинбаевой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не знакомы какие-либо действия двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, которые можно было бы счесть за предательство Родины. «Я здесь не стал бы комментировать, потому что я не знаком с...
26 сентября 2023
Отрёкшуюся от звания Исинбаеву призвали озвучить позицию россиян в МОК
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева могла бы будучи членом комиссии Международного олимпийского комитета представить там позицию российских спортсменов, заявил 6 сентября двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев...
6 сентября 2023
Не попавшая в список World Athletics Исинбаева заявила о своём величии
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) представила рейтинг из 40 самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира, в который не вошла ни одна представительница России. Прыгунья с шестом Елена Исинбаева заявила 25 августа, что её отсутствие в списке...
25 августа 2023
Источник сообщил об исключении Исинбаевой из штаба Народного фронта
Источник в Народном фронте сообщил 27 июля об исключении двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой из центрального штаба движения. Сообщается, что решение приняли заочно. «Исинбаева исключена из состава центрального штаба», — сообщил ТАСС источник. Отмечается, что одним...
27 июля 2023
Поздняков заявил, что в ОКР два года не видели Исинбаеву
Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева дистанцировалась от Олимпийского комитета России (ОКР), в исполнительном комитете которого она состоит, заявил 27 июля глава ОКР Станислав Поздняков на сессии форума Россия — Африка в Санкт-Петербурге. «Елена, к сожалению, уже как два года дистанцировалась от...
27 июля 2023
В ОНФ заявили, что вопрос об исключении Исинбаевой из штаба пока не стоит
Член Центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина заявила ИА Регнум, что первый раз слышит о внеочередном заседании, на котором поднимут вопрос об исключении Исинбаевой из состава штаба. Ранее СМИ, ссылаясь на источники, утверждали, что собрание проведут во вторник, 25 июля. Светлана...
25 июля 2023