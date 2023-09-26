Москва, 26 сентября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала олимпийскую чемпионку, российскую легкоатлетку Елену Исинбаеву перестать публично оправдываться по теме своего отъезда из России.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

«Ну, и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. «Я с Бахом дотёрла, а майор — это всё номинально». Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаёшь», — подчеркнула Вяльбе в рамках шоу РИА Новости «На два слова».

Глава ФЛГР также подчеркнула, что не пыталась и никогда не поймёт Исинбаеву, особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА.

«А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живёт в своей Испании, или где она там живёт? И радуется жизни там теперь», — добавила Вяльбе.

На вопрос, поможет ли Исинбаева восстановлению прав российских спортсменов, глава Федерации лыжных гонок ответила, что на это можно даже не надеяться.

Как передавало ИА Регнум, Исинбаева 6 мая 2015 года заключила контракт на службу в Вооружённых силах России сроком на пять лет. Капитана Исинбаеву назначили на воинскую должность инструктора по лёгкой атлетике Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). Тогда она заявила, что «безумно рада» вернуться в ряды ЦСКА, и сравнила этот клуб с большой семьёй. Через десять дней, 16 мая, ей присвоили воинское звание майора. 18 августа 2016 года Исинбаеву избрали в комиссию спортсменов МОК.

Издание El Digital Sur в июле текущего года привлекло внимание к живущей в Испании Исинбаевой, упомянув её звание майора. После этого спортсменка в социальной сети написала, что её звание носит номинальный характер и что она никогда не служила в вооружённых силах.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что обратится к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой лишить Исинбаеву воинского звания. Он назвал поступок спортсменки предательством.

Российский министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимым подобное отношение к воинскому званию. Он сказал, что в российском обществе к заявлению Исинбаевой отнеслись крайне негативно.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 26 сентября журналистам, что ему не знакомы какие-либо действия двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом, которые можно было бы счесть за предательство Родины.