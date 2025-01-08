Волгоград, 8 января, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева вернулась в Россию на похороны своего тренера. Об этом стало известно в среду, 8 января.

Сергей Карпухин/ТАСС Елена Исинбаева

Церемония прощания с Евгением Трофимовым, которого не стало 3 января, проходит в Волгограде в ритуальном зале на Димитровском кладбище. Как уточняет портал «Блокнот Волгоград», олимпийская чемпионка пришла на похороны с большим букетом алых роз.

Спортсменка также побеседовала с вдовой покойного тренера. Исинбаева подставила женщине своё плечо и сопроводила её из ритуального зала вслед за гробом.

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