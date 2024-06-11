Париж, 11 июня, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет сообщил, что плакат с изображением олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и российским флагом не используют для рекламы Олимпийских игр в Париже.

Социальные сети

Ранее в социальных сетях появилась якобы фотография наружной рекламы Олимпиады-2024 с легкоатлеткой. Для плаката использовалась фотография, которая была сделана после победы россиянки на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Тогда Исинбаева выиграла золотую медаль с мировым рекордом 5,05 м.

«Плакат, распространенный в российских СМИ и социальных сетях, был создан для рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году, задолго до того, как сложилась нынешняя ситуация», — процитировали пресс-службу МОК «РИА Новости».

В МОК отметили, что плакат с российской спортсменкой представили в 2020 году в рамках продвижения Олимпиады в департаменте Сен-Сен-Дени в Парижском регионе. Там находятся спортивные объекты, в числе которых Олимпийская деревня и Центр водных видов спорта.

Как передавало ИА Регнум, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. МОК 8 декабря 2023 года допустил российских спортсменов к участию в нейтральном статусе. Для нейтральных атлетов утвердили специальные флаг и гимн. Российские спортсмены не будут участвовать в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображать в медальной таблице.

Президент Владимир Путин 21 января назвал отношение комитета к атлетам из России этнической дискриминацией. Позднее он также отметил, что олимпийские соревнования без россиян становятся ущербными и неинтересными. В феврале Путин сообщил, что спорт должен быть вне всякой политики и сближать людей.

Ранее американская компания Microsoft обнародовала доклад, в котором фактически обвинила Россию в попытках дискредитации предстоящих Олимпийских игр. В документе под названием «Падение Олимпийских игр» утверждается, что Россия якобы активно работает над тем, чтобы опорочить будущую Олимпиаду в Париже, используя фейковые видеоролики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти утверждения абсолютной клеветой. Он отметил, что такая критика никак не связана с реальностью.