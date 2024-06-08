Москва, 8 июня, 2024, 15:12 — ИА Регнум. В Париже появился плакат с рекламой Олимпийских игр 2024 года, на котором изображена чемпионка Игр-2008 в прыжках с шестом Елена Исинбаева с флагом России. На это обратил внимание муж олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене — Владас Ласицкас, опубликовав в своих соцсетях соответствующее фото.

Владас Ласицкас

«Франция красиво у себя рекламирует Игры на официальном уровне. Елена Исинбаева с российским флагом», — подписал он фото на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В частности, для плаката использовалась фотография, которая была сделана после победы россиянки на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Тогда Исинбаева выиграла золотую медаль с мировым рекордом 5,05 м.

Как передавало ИА Регнум, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в параде спортсменов на церемонии открытия и в самих Играх в качестве официальных представителей своих стран, а завоёванные ими в качестве так называемых «нейтральных спортсменов» медали не будут учитывать ни в одной турнирной таблице.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о политизации Международного олимпийского комитета и отмечал, что игры без российских атлетов будут ущербными и неинтересными, поскольку россияне лидируют по многим направлениям в спорте. Президент добавил, что Россия будет развивать спорт, заниматься организацией международных соревнований, в том числе в рамках БРИКС, а также следовать принципам олимпизма.

Ранее американская компания Microsoft опубликовала доклад, в котором фактически обвинила Россию в попытках дискредитации предстоящей летней Олимпиады. В документе под названием «Падение Олимпийских игр» утверждается, что Россия якобы активно работает над тем, чтобы опорочить будущие Олимпийские игры в Париже, используя фейковые видеоролики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти утверждения абсолютной клеветой. По его словам, такая критика не имеет никакого отношения к реальности.